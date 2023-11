"Endometriosi, malattia cronica dalla diagnosi molto difficile"

L’Endometriosi è una patologia cronica che colpisce le donne in età riproduttiva. Ancora oggi la diagnosi risulta difficile, talvolta a causa della scarsa conoscenza della patologia, con un ritardo diagnostico responsabile di quadri clinici severi che richiedono maggiore expertise. Per questo l’Aou ha organizzato un congresso a Baggiovara indirizzato a ginecologi, medici in formazione, infermieri ed ostetriche coinvolti nella gestione della patologia endometriosica, che vogliano apprendere o approfondire linee guida, metodiche diagnostiche e di management, e conoscere gli aggiornamenti inerenti alla malattia. Ha visto la partecipazione di oltre 230 iscritti, alcuni in presenza altri da remoto.

"Il nostro ruolo all’interno della rete regionale si sta consolidando come centro di riferimento per tutta l’area occidentale della Regione. Serviamo infatti 5 province per l’invio dei casi di patologia più complessa ed in fase più avanzata. Questo è stato possibile grazie allo sforzo di tutte le unità operative coinvolte che costantemente affiancano noi e le nostre pazienti sin dalla decisione e l’inquadramento diagnostico fino alle tante occasioni di intervento multidisciplinare, spesso grazie anche all’integrazione di professionalità chirurgiche differenti sulla piattaforma di chirurgia robotica , sia al Policlinico che presso il presidio di Baggiovara", ha spiegato Carlo Alboni, Responsabile del Centro Endometriosi del Policlinico di Modena. "La Ginecologia del Policlinico sicuramente spicca a livello regionale per competenze ed esperienza nel trattamento dell’endometriosi. La paziente che ne è affetta deve essere trattata in strutture che possano occuparsi a tutto tondo dei suoi disturbi".