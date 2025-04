Ensemble Mandolinistico. Un ’Incantevole Barocco’ con Aonzo e Scandelli

È un ‘Incantevole Barocco’, quello che il mandolinista Carlo Aonzo (foto) e il violoncellista Marcello Scandelli ci offriranno domani alle 18 all’auditorium della corale Rossini in via Livio Borri 30, per la rassegna organizzata dall’Ensemble Mandolinistico Estense. Eseguiranno brani di Giuseppe Gaetano Boni, Francesco Paolo Supriani, Johann Sebastian Bach, Filippo Sauli, Giuseppe Paolucci, Domenico Scarlatti, fra cui opere scritte non solo per il mandolino napoletano, maggiormente conosciuto, ma anche per quello a sei ordini accordato per terze e quarte. "Questo strumento – spiegano gli organizzatori – interpreta la parte più antica del repertorio mandolinistico e conta molte varietà di forme pur mantenendo l’accordatura alternativa alle quinte dello strumento napoletano. In questa duplice versione lo strumento ci ha tramandato un patrimonio di musiche settecentesche non molto corposo, ma di grande interesse". Per tutto il Settecento, ma anche in precedente, il basso continuo era accompagnamento abituale di ogni genere di musica, e non solo solistica, come si ascolterà in questo concerto.

Carlo Aonzo è concertista e docente al Conservatorio di Bari: ha fondato l’Accademia internazionale italiana di mandolino e con il leggendario pianista Bruno Canino ha inciso un album dedicato a composizioni originali di Beethoven. Maurizio Scandelli ha studiato al Conservatorio Verdi di Milano con Giuseppe Laffranchini, primo violoncello del teatro alla Scala. In qualità di primo violoncello solista è stato invitato da svariati ensemble di musica antica, tra i quali Il Giardino Armonico.

s.m.