Esplode nella notte il bancomat in via Newton

La banda del bancomat è tornata in azione. Dopo gli attacchi esplosivi di qualche tempo fa tra la bassa e il distretto ceramico, infatti, una banda specializzata ha preso di mira venerdì notte lo sportello bancomat della Bper, filiale di via Newton.

A svegliare nel cuore della notte i vicini residenti, un forte boato provocato dall’esplosione dello sportello in questione.

Non è chiaro se i balordi siano riusciti a mettere le mani su un ingente bottino: sul posto sono accorsi gli agenti della volante che stanno ora indagando per risalire ai responsabili.

Fondamentali a tal fine saranno i filmati di videosorveglianza della zona, che è stata transennata.

A quanto pare il colpo era stato studiato: i malviventi, infatti, si sono introdotti nella sala dell’ex sala giochi, ora in disuso per far saltare lo sportello dall’interno. Ingenti, come sempre accade, i danni alla struttura. Gli accertamenti sono appunto in corso.

