Espulso straniero con precedenti

La stazione ferroviaria di Cividale continua ad essere oggetto di sorveglianza speciale da parte della Polizia Locale che, anche la scorsa settimana, nel corso di un controllo serale ha individuando tre soggetti di origine marocchina intenti a bivaccare nei pressi del gazebo adiacente alla Ciclovia del Sole. Uno aveva il permesso di soggiorno scaduto, l’altro era senza documenti e aveva precedenti per spaccio. Il soggetto senza precedenti è stato denunciato a piede libero, mentre il pregiudicato per spaccio è stato deferito per l’avvio delle procedure di espulsione.

Al. Gr.