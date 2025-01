Ex Mercato, arriva l’ok dal Comune

Il Comune di Modena ha dato il via libera all’atto per far partire gli interventi privati di rigenerazione dell’area dell’ex Mercato Bestiame. "La delibera in discussione è semplice – ha affermato Guerzoni – ma significativa sotto l’aspetto politico, perché ci occupiamo di un altro capitolo della lunga storia che riguarda il processo di rigenerazione urbana dell’area nord della città. Si tratta di un altro passo avanti sulla rigenerazione e sulla sicurezza di un’area oggetto di discussione da 25 anni. Gli interventi privati – ha proseguito – dovrebbero partire a breve e armonizzarsi con le tempistiche degli investimenti pubblici Pinqua e Pnrr, consegnandoci una prospettiva 2026-2027 davvero interessante e unitaria". Arriva in "risposta al problema dell’emergenza abitativa tramite un mix di offerta: convenzionata, agevolata e libera".

Per quanto riguarda la mobilità e la sosta nel comparto, gli interventi privati, sommati al nuovo commercio e ai nuovi servizi pubblici, "modificheranno il carico urbanistico della zona che vede già oggi un’alta densità di popolazione in viale Gramsci e dintorni. E in questa sfida saranno fondamentali tutte le opere di connessione e di urbanizzazione previste negli accordi e la loro coerenza con le strategie del Pug e del Pums". In questo Terzo accordo, Cmb conferma l’acquisto del lotto di Insula e subentra come soggetto attuatore per realizzare 35 alloggi in Ers in vendita, compreso il completamento dell’edificio rotore esistente ma in stato di abbandono. Abitcoop invece subentra come soggetto attuatore ad AgoraCinque per la realizzazione di altri 35 alloggi in Ers in vendita."La Cooperativa di abitazione della provincia di Modena era però già – conclude l’assessore – tra i firmatari dell’Accordo di programma 2003 e, al tempo, aveva realizzato le palazzine sui lotti assegnatigli".