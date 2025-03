Faccia a faccia con i malviventi. Paura per un commerciante. I due ladri sono stati arrestati

Sente dei rumori sospetti all’interno del suo negozio e, a un certo punto, sorprende due malviventi che stavano cercando di entrare dal retrobottega, facendosi strada con un piede di porco. Questi, al vedere il titolare del negozio, si danno immediatamente alla fuga, la lo stesso proprietario, memore anche di precedenti furti subiti, si mette a rincorrerli a perdifiato, chiamando intanto i carabinieri in suo soccorso. La grande fatica, questa volta, ha prodotto i suoi frutti: proprio grazie alle coordinate fornite dal titolare del negozio, una pattuglia di carabinieri è stata in grado di arrestare un ladro, mentre l’altro è riuscito a fare perdere, per il momento, le proprie tracce.

Tra l’altro, durante l’inseguimento, il titolare dell’esercizio commerciale ha notato che uno dei due ladri stava indossando un giubbotto di sua proprietà, evidentemente asportato durante uno dei furti che già aveva subito in passato. L’arrestato è un marocchino di 27 anni, residente a Fiorano Modenese, già con precedenti penali alle spalle. Condotto nella mattinata di ieri davanti al Giudice del Tribunale di Modena, è stato giudicato con rito direttissimo, Nei suoi confronti, una volta convalidato il provvedimento adottato dai carabinieri, è stato disposto l’obbligo di dimora a Fiorano Modenese con presentazione quotidiana alla stazione locale dei carabinieri. All’indagato è stato imputato dal giudice anche un precedente furto ai danni della vittima, avvenuto nel febbraio 2025, durante il quale erano stati asportati – oltre al giubbotto, ieri restituito dai militari alla vittima – denaro dal registratore di cassa e bottiglie di vino pregiato.

m.ped.