"Facciamo spazio ai capi invernali"

"Finalmente è arrivato il freddo e la nostra nuova collezione con le linee più pesanti ha preso il via. Iniziamo già a sentire l’arrivo del Natale, le persone iniziano a comprare pensierini da far trovare sotto l’albero ai loro cari e abbiamo ottime previsioni in proposito – dice Giulia Cavaliere, della cooperativa Oltremare (Emporio Altromercato Modena) –. Abbiamo anche uno shop online, ma siamo soprattutto conosciute per la cura del cliente e quindi le persone prediligono lo store fisico: venire personalmente in negozio ci permette di raccontare ai clienti il lavoro dietro ai nostri prodotti. Le criticità? Negli ultimi anni sono sicuramente legate ai prezzi rispetto al fast fashion".