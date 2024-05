Ferrari, notte al museo e biglietti vip grazie all’accordo con Airbnb

Maranello (Modena), 7 maggio 2024 – C’è Maranello tra le 11 destinazioni di "Icone", la nuova categoria di esperienze straordinarie proposta da Airbnb. Si tratta di pernottamenti e weekend in giro per il mondo, insieme a grandi nomi della musica, del cinema e dello sport o del motorsport, come nel caso del comune modenese.

La popolare piattaforma di affitti brevi, infatti, ha stretto un accordo con Ferrari per far vivere ai fortunati turisti due giorni da favola. Si comincia con i biglietti vip per assistere dal paddock del Cavallino rampante al Gran Premio di F1 dell’Emilia-Romagna, in programma a Imola domenica 19 maggio.

La sera è prevista una cena gourmet presso il ristorante Cavallino a Maranello. Il piatto forte arriva la notte: dopo un tour privato nel Museo Ferrari, la coppia di turisti potrà dormire in una location davvero unica al mondo: la Sala delle Vittorie. Un luogo da sogno con esposti tutti i trofei vinti in 77 anni di storia e soprattutto tutte le Ferrari di Formula 1 iridate dal 1999 al 2008.

Una location che non potrà che stimolare sogni di gloria. Peraltro, il letto che accoglierà la coppia di turisti è realizzato con la stessa pelle dei sedili dei bolidi Ferrari. La mattina dopo adrenalina per colazione: i fortunati potranno salire a bordo di una 296 GTB per un giro a tutta velocità sul circuito di Fiorano. Alla guida Marc Genè, ambassador Ferrari, voce di Sky Sport F1 e, per l’occasione, host di Airbnb per tutto il weekend. Per partecipare occorre avere un account Airbnb attivo sulla rispettiva app, da cui inviare una richiesta di prenotazione per l’esperienza, che si chiama "Passa la notte nel Museo Ferrari".

Basta scegliere le date, aggiungere l’ospite e raccontare perché si vorrebbe vivere questa esperienza unica. Airbnb poi selezionerà un gruppo di potenziali ospiti e sulla base delle motivazioni fornite e di altri parametri legati al profilo Airbnb, inoltrerà l’invito a prenotare. L’iniziativa è completamente offerta dal portale, in partnership con Ferrari "Le Icone aprono porte per mondi che fino ad ora esistevano solo nella tua immaginazione - ha detto Brian Chesky, Ceo di Airbnb, per illustrate la nuova categoria di destinazioni esperienziali -. Mentre la vita diventa sempre più digitale, ci concentriamo sul portare più magia nel mondo reale. Con Icone, abbiamo creato le esperienze più straordinarie sulla Terra". Tra le altre Icone proposte figurano il Museo d’Orsay di Parigi, la casa di Prince nel film "Purple Rain" a Minneapolis o la riproduzione della casa volante del cartone "Up", nel Nuovo Messico.

Alessandro Socini