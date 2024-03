Fiera, Wow Modena fa il pieno di visitatori: "La formula dei 3 eventi è vincente"

A decretare il successo della seconda edizione di Wow! sono prima di tutto i sorrisi, spesso abbinati ad espressioni di grande sorpresa, dei bambini. "Si tratta della conferma che la formula adottata proponendo tre eventi, Verdi Passioni, Pet expo&show, e Mantra il Festival del Benessere e del Mondo Olistico, all’interno di un’unica manifestazione funziona. A piacere è la trasversalità che consente, in modo leggero e accattivante, di soddisfare interessi differenti in grado di riunire le famiglie portandole a passare insieme alcune ore in modo piacevole e rilassante. In totale gli ingressi sono cresciuti del 30% rispetto al 2023, quando erano stati 12mila".