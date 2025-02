Formigine, il Comune segna il record di fondi: nel 2024 raccolti oltre due milioni di euro

Oltre due milioni di euro. La raccolta fondi del Comune di Formigine per l’anno 2024 segna un 30% in più di finanziamenti ottenuti rispetto al 2023 e si attesta a quasi 2 milioni e 300mila euro, per lo più derivanti da fondi messi a disposizione dai Ministeri e dalla Regione Emilia Romagna, cui si aggiungono i 130mila euro arrivati da fondi Pnrr che hanno permesso l’efficientamento dell’illuminazione del campo da calcio di Colombaro.

In totale, nel 2024, Formigine ha presentato 54 progetti. Di questi: trenta finanziati, nove in attesa di esito, quindici non finanziati, segnalando inoltre alle attività del territorio 321 opportunità di finanziamento da ottenere attraverso bandi. Il risultato ottenuto lo scorso anno fa seguito all’attività di progettazione e presentazione di richieste di contributo a enti superiori che coinvolge numerosi servizi comunali, coordinati dall’ufficio Europa.

"La procedura sistematizzata di controllo, redazione, presentazione e rendicontazione dei bandi di finanziamento si è affinata nel corso degli ultimi dieci anni, permettendo risultati importanti anche alla luce di pratiche sempre più complesse da gestire e seguire", spiega Giulia Bosi, assessore al Fundraising, Europa e relazioni internazionali. Gli uffici comunali sono stati coinvolti "per consentire di portare a termine progettazioni che altrimenti non sarebbe possibile realizzare. Nell’immediato futuro – aggiunge Bosi – vorremmo anche partecipare a bandi che ci mettano in rete con altre città europee".

Curiosità: l’Amministrazione sottolinea come il contributo più alto ottenuto nel 2024, pari ad un milione di euro, sia stato utilizzato per finanziare l’intervento di recupero e restauro del complesso della Pieve di Colombaro (in foto), e dell’annessa canonica, collocati vicini al cammino religioso della ‘Via Romea Germanica Imperiale’.