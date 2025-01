Formigine in lutto: "Amato da tutti"

Il sindaco di Formigine Elisa Parenti esprime cordoglio per la scomparsa di Mons. Paolo Losavio: "Era una figura amata e rispettata dalla nostra comunità. Don Paolo è stato un punto di riferimento spirituale, un sacerdote che ha dedicato la sua vita alla cura delle anime, alla vicinanza agli altri e alla costruzione di una comunità più unita e solidale: a Formigine è stato parroco, prima di prestare servizio come vicario del Vescovo. Il suo impegno instancabile, il suo amore per i più bisognosi, la sua dedizione nel servire il prossimo resteranno nel cuore di tutti noi. Don Paolo ha saputo ispirare molti, guidare con saggezza e sempre con un sorriso che esprimeva quella sua straordinaria umanità. Il suo esempio e la sua testimonianza vivranno in ognuno di noi. Ci mancherà moltissimo, ma lo ricorderemo sempre con gratitudine". Lo stesso sacerdote definiva Formigine, dove è stato parroco oltre 10 anni, la sua esperienza "più viva".