Formigine, restyling in via Vittorio Veneto Partiti i lavori

Sono iniziati ieri in via Vittorio Veneto a Formigine, i lavori di riqualificazione che vedranno la strada ripavimentata e dotata di nuovi sottoservizi.

Prima di posare la nuova pavimentazione, infatti, Hera provvederà a sostituire i sottoservizi riguardanti le reti idriche e del gas presenti lungo il tracciato stradale: ultimata questa prima fase – indicativamente a metà aprile - l’intervento proseguirà in analogia con quanto già fatto nelle scorse annualità lungo via Trento Trieste attraverso la posa di pavimentazione in trachite e pietra d’Istria fino all’intersezione con la via Marconi.

L’intervento, che si inserisce nel più ampio piano di restyling del centro storico, sarà ulteriormente arricchito da una nuova pubblica illuminazione ed elementi di arredo urbano a preludere all’estensione anche a questa zona l’area pedonale, ovviamente con possibilità di accesso a residenti, commercianti e operazioni di carico e scarico. I lavori, di fatto prosecuzione di quanto già fatto "per rendere – scrive l’Amministrazione Comunale - ancora più funzionale e attrattivo il centro" verranno ultimati entro l’estate, salvo naturalmente imprevisti legati al meteo.

s. f.