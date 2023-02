Forti raffiche di vento, decine di interventi per recinzioni divelte e alberi caduti

Decine di interventi effettuati a partire da ieri mattina dai vigili del fuoco causa il maltempo, tra rami e alberi caduti, grondaie pericolanti e recinzioni divelte dal vento.

L’area più colpita è quella immediatamente a nord di Modena. Impegnate squadre dei vigili del fuoco da Modena, Carpi e San Felice.

Tra le operazioni di messa in sicurezza, quella di un’antenna in via Bonacini a Modena, che era stata urtata dal braccio meccanico di una gru.

Ieri di prima mattina, invece, rimosso un albero caduto che occupava parte della carreggiata della tangenziale Pirandello, all’uscita 10.

Tra i tanti interventi anche quello in prossimità del pedonale del polo scolastico Leonardo dove c’era un semaforo parzialmente divelto dal vento forte. I vigili urbani sono interventi sul cavalcavia di via Emilia Ovest per cartelloni pubblicitari pericolanti mentre in via Mantova un albero è caduto su un’auto in sosta all’interno del cortile di una abitazione.

Vari gli alberi che sono caduti abbattuti dal vento misto a pioggia con alcune vetture danneggiate in tutta la provincia, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Un superlavoro per rispondere a tutte le segnalazioni dei cittadini che ha visto collaborare i vigili del fuoco e i vigili urbani in vari interventi per tutta la giornata, tra cui anche tegole spostate dal vento, recinzioni di cantieri divelti.

Le forti raffiche hanno interessato tutta la città fino a sera.