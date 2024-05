Furti e spaccate nei locali

Furto con spaccata al ristorante pizzeria Da Francio in viale Dante a Concordia e rubata la telecamera di sorveglianza al Bar 2000 in via Carducci. Entrambi i furti sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì. "Ad accorgersi della vetrata infranta e del furto dei contanti è stato il mio socio Stefano Bozzali quando – racconta il ristoratore Luca Senese – poco prima delle due del mattino, come al solito, è arrivato per ordinare la cucina. La vetrata divelta, fracassata e distesa sul pavimento sono stati l’inequivocabile segno dell’indesiderata visita dei ladri. Abbiamo rinvenuto il cassetto del registratore di cassa spalancato – precisa Luca – privo delle banconote, circa 150 euro, ma con tutta la moneta suddivisa lasciata negli scomparti". Per capire la dinamica del furto, il Comune ha messo a disposizione dei carabinieri di Concordia, a cui abbiamo denunciato il colpo, i video delle telecamere comunali situate di fronte al nostro ristorante. Un’ora dopo i malviventi, probabilmente gli stessi, hanno tentato senza successo di entrare al Bar 2000 di Marco Hu Xiaofeng. Qui i ladri si sono trovati di fronte ad un inatteso ostacolo: il muro mattoni e cemento, nascosto dietro le persiane, che bloccavano la finestra laterale scelta per introdursi nel bar. Verosimilmente, a quel punto, si sono accaniti contro le due videocamere dell’ingresso: una strappata e portata via l’altra vistosamente rovinata. Solamente 10 giorni fa il titolare del bar, Marco Hu Xiaofeng, era stato assalito e ferito al volto, con il collo rotto di una bottiglia di birra, da un cliente tunisino ubriaco a cui aveva rifiutato di servire una birra. L’avventore ubriaco aveva poi iniziato un fitto lancio di bottiglie infrangendo le vetrine e fracassato tavoli e sedie in plastica.

Nel tentativo di fermarlo Marco Hu era stato colpito al volto. L’onda dei furti ha interessato, nel fine settimana, anche la scuola materna Don Riccardo Adani, in viale della Libertà a Mirandola. Ignoti nottetempo avrebbero fatto irruzione nei locali interni della cucina e uffici. Lunga la lista del consistente bottino: frullatore ad immersione, affettatrice, grattugia elettrica, bottiglie di olio, confezioni di pasta, barattoli di sugo e perfino una costosa macchina fotografica digitale. Flavio Viani