Furti e truffe durante le feste di Natale: i consigli dei carabinieri per difendersi

Modena, 22 dicembre 2024 – Sono iniziate le feste Natalizie che, spesso, corrispondono anche ad un aumento di furti nelle abitazioni e truffe ai danni degli anziani rimasti soli. Proprio per questo motivo l’Arma, da sempre impegnata nelle campagne di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, mette in allerta i cittadini confermando la propria ‘massiccia’ presenza sul territorio, 24 ore su 24.

I consigli dei carabinieri su come difendersi dalle truffe per Natale

“Auguriamo ai cittadini di Modena e Provincia Buone Feste, un Buon Natale e un sereno anno nuovo – afferma il comandante provinciale Lorenzo Ceccarelli. Noi saremo onnipresenti, in tutti gli eventi che si svolgeranno nel territorio. Chiediamo una particolare attenzione: le nostre pattuglie sono sul territorio; se ci fossero segnalazioni o eventi particolari percepiti dalla collettività siamo pronti ad intervenire e contiamo sulla celerità di queste segnalazioni. Così come ci sono state fatte segnalazioni sulla nota scomparsa della signorina Daniela Ruggi: noi siamo pronti ad intervenire. Richiamiamo l’attenzione della collettività su questi particolari momenti, su cui si innalzano fenomeni di furti in abitazione, considerata l’assenza dei proprietari, dei residenti e in particolare delle truffe – sottolinea il comandante. In modo particolare delle truffe telefoniche: si stanno verificando alcuni episodi non più con acquisizione diretta di soldi e monili ma attraverso escamotage, ovvero inducendo le persone ad effettuare bonifici su altri conti poiché sarebbero in atto pseudo truffe bancarie. Se dovessero ricevere chiamate anche da parte di numeri, allorquando potessero apparire anche di comandi dell’arma dei carabinieri chiediamo di non prestare attenzione a queste chiamate e, soprattutto, allertare il 112 in modo da consentirci di intervenire prontamente”.