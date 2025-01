"Garantiremo la stabilità dei servizi"

"Una manovra da 15 milioni di euro che punta alla stabilità dei servizi e investe sul futuro della comunità": così Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano commenta il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune approvato con i voti favorevoli dei gruppi Centro Sinistra Campogalliano e 41011 – Lista Civica; contrari invece Progetto Campogalliano e Uniti per Campogalliano. "Questo bilancio – prosegue la sindaca – è finalizzato al raggiungimento di due obiettivi fondamentali: fare fronte ai pesanti cali delle entrate e ai maggiori costi e, al contempo, garantire la stabilità dei nostri servizi, continuando a progettare nuovi investimenti per il futuro. Averlo approvato entro il 31 dicembre, benché la manovra statale non fosse ancora stata rilasciata, ci ha permesso di non entrare in esercizio provvisorio e di lavorare a pieno regime da subito".

"Oltre ai tagli della spending review e una riduzione del Fondo statale di Solidarietà Comunale nel 2025 per un totale di 80 mila euro – precisa l’assessore al Bilancio Vincenzo Walter Stella – il Comune deve far fronte, con quasi 60 mila euro di risorse interne, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, una spesa giusta, ma non sostenuta da adeguati trasferimenti statali, che si aggiunge ai maggiori costi dovuti all’inflazione. Infine, registriamo la mancata distribuzione dei dividendi di Aimag per il 2024 e una previsione di contrazione per il 2025. Per questi motivi, nonostante la razionalizzazione delle spese correnti previste, si è reso necessario alzare l’aliquota Irpef di 0,2%, mantenendo l’esenzione sulle fasce più deboli della popolazione".