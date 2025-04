’Gershwin Suite/Schubert Frames’. Merola e Morelli al teatro Carani

Michele Merola ed Enrico Morelli, due coreografi fra i più apprezzati della scena italiana, firmano ’Gershwin Suite / Schubert Frames’, il doppio spettacolo della MM Contemporary Dance Company in cartellone stasera alle 20.45 al teatro Carani di Sassuolo.

In ’Schubert Frames’, Morelli sceglie le struggenti musiche del compositore austriaco per dare forma a un racconto fatto di contrasti e tensioni emotive, dove il desiderio, il rimpianto, l’attesa e la speranza si rincorrono in una coreografia densa di suggestioni.

’Gershwin Suite’, creata da Merola, si ispira invece ai quadri sospesi e silenziosi di Edward Hopper, combinando immagini e movimento con le celebri composizioni del musicista statunitense, da ’Summertime’ a ’Rhapsody in Blue’.

Il risultato che ne deriva è uno spettacolo raffinato e potente, intessuto di poesia e anche di ritmo.

Domani pomeriggio al Carani, un altro appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dei grandi compositori, ovvero il concerto di musica da camera con brani di Mozart e Brahms.