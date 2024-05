Giffoni Film Festival : "Riscoprire il centro con la magia del cinema"

Giffoni a Modena per accendere la creatività di centinaia di ragazzi nella sceneggiatura e nel cortometraggio. Un progetto per la promozione territoriale di alto profilo del centro storico modenese, patrimonio dell’Unesco. "Modena sarà invasa di energia, positività e divertimento. Cinquantaquattro anni di storia, 48 HUB anni in Italia e 32 HUB internazionali. 6.500 giovani quest’anno saranno presenti a Giffoni, il 19 e il 28 luglio vi invitiamo a seguirci sui nostri canali ufficiali per parlare di cinema, di sport, di innovazione e di musica. Giffoni è libertà, stile di vita e famiglia", ha affermato Jacopo Gubitosi, direttore denerale Giffoni Film Festival. Un progetto per la promozione di un percorso creativo rivolto agli studenti finalizzato alla realizzazione di un contenuto audiovisivo del Centro Storico di Modena per poi presentarli a Giffoni Film Festival edizione 2025.

"Un lavoro lungo è impegnativo. Giffoni Film Festival è una realtà incredibile che offre a 300 ragazzi l’opportunità della scrittura e della sceneggiatura, supportati dai tecnici e specialisti. Un modo per avvicinare i ragazzi al cinema", ha dichiarato Angelo Giovannini, direttore Modenamoremio. Gli esperti di Giffoni faranno fare ai giovani allievi una full immersion sul magico mondo del cinema ma in particolare sulle professioni del cinema. "Un’iniziativa rivolta alle nuove generazioni che hanno bisogno di mettersi alla prova con la creatività, uno dei temi più importanti per caratterizzare il futuro dei nostri giovani", ha raccontato Giuseppe Molinari, presidente Camera di Commercio Modena. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi e scoprire magari location meno note del centro storico, angoli suggestivi, ma anche personaggi o episodi che hanno portato alla cosiddetta la "modenesità". "L’idea di promuovere la nostra città attraverso la voce dei ragazzi è un’opportunità per loro e per la città. La mia gratitudine va alla Camera di Commercio, Modenamoremio, il Comune di Modena, Cineporto e Open Lab", ha evidenziato Mario Bugani, Presidente Modenamoremio.

Il progetto prevede due fasi, il 23 maggio ci sarà Giffoni in a day a Modena e nei mesi da ottobre 2024 ad aprile 2025 avrà invece luogo Movie lab "Modena in scena". "Il filo conduttore è quello della contaminazione di diversi linguaggi culturali. Progetti di questo tipo hanno inoltre lo scopo di sviluppare competenze, talenti e infrastrutture che possono creare le condizioni per generare il distretto delle industrie culturali creative, anche nella nostra città", ha concluso l’Assessore Andrea Bortolamasi.

Gilda Cacciapuoti