Giochi, laboratori e creatività. Bimbi protagonisti in piazza Martiri

Due eventi, un’unica visione: fare di Carpi e dell’Unione Terre d’Argine una Comunità che ascolta, coinvolge e valorizza i più piccoli. In occasione della festa del Patrono, la città si trasforma grazie all’entusiasmo delle bambine e dei bambini, protagonisti assoluti di un momento di festa, con il coinvolgimento di tante associazioni di volontariato.

Così Maria Chiara Buzzega, coautrice insieme a Benedetta Bellocchio del documento ‘Se i bambini potessero votare’, introduce le due iniziative che si terranno domani e giovedì, promosse dai firmatari del documento, dalla Diocesi di Carpi e dalla Fondazione Casa del Volontariato, insieme al Comune, grazie anche a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che ha creduto nel progetto.

Si parte domani alle 16 in piazza Martiri con ‘La piazza dei bambini e delle bambine’: un pomeriggio di giochi, laboratori, esperienze sensoriali e attività creative per tutte le età, in particolare per la fascia della scuola d’infanzia e della primaria.

"Grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, gli Istituti culturali del Comune e la Diocesi – spiega Maria Chiara Buzzega - ogni angolo della piazza diventerà spazio di meraviglia, scambio e condivisione, per esperienze ricche, coinvolgenti e che rispecchiano i valori della città desiderata per i bambini, ossia inclusiva, sostenibile, curata, bella, gratuita, verde, che si possa vivere in sicurezza, ma in autonomia".

Saranno presenti anche i ragazzi degli Istituti superiori con gli stand di Carpinscienza, mentre i volontari dell’associazione Il Tesoro Nascosto metteranno a disposizione Ciclobox, deposito gratuito e controllato per le biciclette, collocato tra il Municipio e il Teatro comunale.

Giovedì alle 20.45, all’Auditorium San Rocco, si svolgerà l’incontro ‘Se i bambini potessero giocare. Una città a misura di bambini e bambine è possibile!’, con Roberto Farné, docente di Pedagogia del gioco e dello sport all’Università di Bologna e direttore del Centro universitario per l’Outdoor Education. Come spiega Buzzega, "il professor Farnè guiderà una riflessione su come ripensare gli spazi urbani e le politiche educative mettendo al centro i bisogni e i diritti dei più piccoli".

