"Giusto esprimere un disagio"

"Sono venuto alla manifestazione dopo aver letto i recenti casi di cronaca avvenuti soprattutto in questa zona. I cittadini hanno tutto il diritto di esprimere il proprio disagio legato alla sicurezza della città, anche se allo stesso tempo mi domando quanta volontà ci sia di risolvere veramente una situazione determinata sia dall’immigrazione che dalla disorganizzazione nell’accogliere e regolarizzare gli arrivi che spesso mi pare venga accettata per questioni di comodo, come pagare meno tasse. In più credo che da parte di politici e istituzioni ci sia poca voglia di affrontare un serio discorso di controllo e regolarizzazione".