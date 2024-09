Gli acquisti dei genitori: "Inseguiamo le offerte"

Sono tantissimi, lungo le strade del centro storico e non solo, i genitori che – in questi giorni di fine agosto – si muovono tra un negozio e un altro per completare gli ultimi acquisti.

Se le vacanze, per la maggior parte delle famiglie sono ormai agli sgoccioli, con il rientro dalle ferie il primo pensiero dei genitori va, infatti, alla riapertura delle scuole.

In tanti desiderano quindi approfittare delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l’acquisto del materiale: mamme e papà alla ricerca di diari, quaderni, astucci e tutto il materiale necessario per iniziare, tra poche settimane, il nuovo anno scolastico. Un nuovo anno, un un nuovo capitolo, una nuova spesa: qualcuno preferisce prima scrutare le vetrine e i prezzi in bella vista, qualcun altro sceglie invece, senza alcun dubbio, di rivolgersi al proprio negozio di fiducia, dove sa già cosa troverà tra gli scaffali. Qualcun altro, invece, cerca di fare lo ’slalom’ tra i rincari e individuare le proposte migliori, affinché la spesa finale non sia più ’amara’ del previsto. "Prima guardo le diverse proposte che ci sono in vetrina – spiega un papà – poi valuto che cosa acquistare. I rincari non mancano, ma ci sono anche prezzi più contenuti: è bene quindi farsi un’idea prima e poi selezionare le offerte migliori".

Gabriele Pignatti, ad esempio, ha deciso di avvalersi per il grosso delle spese delle scontistiche offerte dai centri commerciali per il completamento della ’lista’ fornita dalle scuole elementari dove andrà suo figlio: "La possibilità di scaricare un costo comunque importante sulla spesa che si andrà a fare è vantaggioso. Cosa acquisterò? Per quanto riguarda zaino, astucci e diari quest’anno mi sono stati chiesti quelli con i personaggi dei videogiochi".

Anche Tania Valentini approfitta degli ultimi giorni d’agosto per concludere le spese: "Mancano solo le ultime cose per concludere la lista. Ma la spesa per il corredo scolastico si è aggirata intorno ai 130 euro. I libri del primo anno vengono invece

forniti dalla scuola".