Gran folla e applausi per le note di Mozart

L’associazione Modena Musica Sacra e la Fondazione I Musici di Parma hanno proposto, sabato a Modena e domenica a Parma, due repliche del concerto mozartiano che ha visto entrambe le chiese gremite, con file di attesa interminabili ancor prima che venissero aperte le porte. Un pubblico numerosissimo, venuto da tutta la provincia, ha riempito sabato la Chiesa del Voto e domenica l’imponente chiesa di San Francesco del Prato, e sono state centinaia le persone che, purtroppo, non hanno potuto accedere ai due concerti. E’ stato particolarmente significativo vedere la Chiesa del Voto così piena di pubblico – decine di persone hanno seguito tutto il concerto fuori dalla porta, sulla via Emilia – a pochi giorni dalla decisione unanime della giunta comunale di affidare la gestione della Chiesa proprio a Modena Musica Sacra. Protagonisti del concerto, gli 88 coristi della Schola Polifonica, Pueri e Juvenes Cantores; l’orchestra i Musici di Parma, i solisti Maria Francesca Rossi, soprano – allieva di Raina Kabaivanska –, Sayumi Kaneko, contralto, Gianluca Moro, tenore, Andrea Pellegrini, basso – già protagonista più volte sul palco del Teatro alla Scala –, e il M° Daniele Bononcini, direttore – per 26 anni Maestro di Cappella e Organista titolare del Duomo di Modena –. La scelta dell’esecuzione del Requiem di Mozart durante il periodo delle celebrazioni pasquali ha voluto rappresentare un momento di condivisione spirituale e artistica di un’intera comunità. Al termine del concerto, in tanti hanno portato omaggi, complimenti e ringraziamenti al M° Bononcini, ai coristi, orchestrali e solisti, autori di un momento di così grande Arte donataci dal genio di Salisburgo. Ad onorare tutti della sua presenza era presente in chiesa il famosissimo soprano Raina Kabaivanska, che al termine del concerto si è trattenuta a lungo ringraziando tutti i musicisti ed in particolare Bononcini.