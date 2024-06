Gregori e il ’Cacciatore di zanzare’. Umorismo a colori con Della Casa

Un testo che è anche un po’ la parodia della vita, caratterizzata da giornate in cui cerchiamo – spesso invano – di sfuggire a persone e eventi che ci risultano pesanti, fastidiosi. Quando non riusciamo a scappare, però, proviamo a combatterli e ad annientarli. È così che fa anche il ‘Cacciatore di zanzare’, colui che ha deciso di incentrare la propria vita ricercano strategie utili ad annientare l’insetto più fastidioso della storia. Quello che – come cita l’autore – quando ci si dedica un meritato momento di riposo, arriva a guastare la ‘festa’. Si chiama infatti ‘Ricordi di un cacciatore di Zanzare’ il testo del giornalista e scrittore Carlo Gregori, illustrato da Giuliano Della Casa che sarà presentato dall’autore oggi alle 18.30 nella sala conferenze della biblioteca Delfini. Letture di Tommy Togni.

Il testo è un bizzarro e ironico racconto della caccia quotidiana all’odioso essere volante che accompagna le nostre notti d’estate. Animano le pagine le colorate illustrazioni d’artista. Il racconto, in prima persona, accompagna il lettore in un viaggio tra le mura domestiche del protagonista, nella lotta ‘all’ultimo sangue’ tra lo stesso e le zanzare. Ad alcuni degli ‘insetti’ più simpatici viene anche affibbiato un nome, tra un drink e l’altro di cui il protagonista della storia, rivolgendosi direttamente al lettore, mai si priva.

Carlo Gregori, nato a Milano nel 1962, vive a Modena. È giornalista professionista e scrittore. Ha pubblicato due raccolte di poesie (’West’, 1997, e ’Supernova’, 2000), due scritti sul paesaggio urbano (’Periferite. Una malattia dell’anima’, 1999, e ’Siberia modenese’, 2019), il saggio ’Cartoline dalla Grecia (e una dalla Germania)’ (2021), il romanzo ’Ogni estate a Lubecca’ (2022), ’La Donna Orgasmo e altri 33 racconti’ (2023) e la sua versione ebook ’Nessuno risponde a casa del morto e altri 33 racconti’ (Kindle, 2023).

"Sono sempre stato un appassionato cacciatore di zanzare. Per scherzo, nel 2016 ho iniziato a raccogliere appunti sulle storie più divertenti – spiega l’autore –. Col tempo le ho unite e ho creato un personaggio molto lontano da me ma stranamente simile: il cacciatore di zanzare. È rimasto volutamente anonimo perché lo immaginavo come una figura universale. In fondo, tutti noi gli assomigliamo un po’, anche se non alziamo il gomito. Alla fine, sono nate Bruna e Paolina, Marylin la fotomodella, Irina la zanzara ballerina, Houdini e altri personaggi volanti". Per quanto riguarda la collaborazione con la Galleria Mazzoli, una delle più prestigiose in Italia e in Europa per l’arte contemporanea Gregori spiega: "Un giorno Emilio Mazzoli mi chiama. ’Gregori, mi piace come scrivi. Dai, portami un racconto da leggere’. Detto fatto. Dopo due giorni, mi richiama dicendo che si è fatto qualche risata, gli è piaciuto e siccome è lungo mi propone di farne un libro tascabile. Per me è stato un momento emozionante. Il risultato è nella bellezza di questo libro d’arte tirato in 300 copie".

L’autore definisce l’opera come "un racconto lungo umoristico. È un genere raro nella tradizione italiana ma a Modena esiste una piccola tradizione letteraria legata a un profondo spirito comico modenese che comprende scrittori come Roberto Barbolini, Ugo Cornia e Gianfranco Mammi. Mi piaceva l’idea di una serata che sembra una conferenza ma che presto diventa un pretesto per racconti, istruzioni di vita, divagazioni con toni confidenziali di un uomo sicuro di sé, ormai anziano, con la voce roca e salutisticamente scorretto (beve liquori e fuma come un matto). Un uomo serio ma buffo che dice cose importanti sull’ambiente e l’uomo facendo battute anche involontarie. Lo incarnerà Tommy Togni, musicista e attore modenese, col quale sto preparando una versione ’teatrale’ di letture che si terrà il 25 luglio ai Giardini Estensi di Modena".