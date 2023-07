Greta è studentessa e sogna una carriera da indossatrice

La splendida cornice dell’acetaia Leonardi di Formigine ha ospitato l’elezione di miss Modena per il settimo anno consecutivo, abbinata all’elezione di miss Balsamico, titolo legato ad una delle eccellenze della nostra Regione, che consente l’accesso alle prefinali nazionali. L’evento organizzato da Marco Pellegrini della Gym events sotto la direzione artistica di Antonio Borrelli, si è tenuto in occasione del PIzza Show organizzato da Acetaia Leonardi, ed ha visto la partecipazione di 24 candidate provenienti da tutta la regione, coordinate da Yesi Phillips, che dalle ore 16 hanno preso parte alle prove, poi dopo la pizzata, sono state accolte dalle parrucchiere Daniela Provvedi di Maranello e Sandra hair look di Sassuolo per Framesi, che hanno reso ancora più belle le partecipanti. Nel frattempo il conduttore Andrea Barbi ha presentato i pizzaioli premiando coloro che sono stati votati dalla giuria, per le varie specialità

Alle 21.30 il via allo show di miss Italia, condotto da Antonio Borrelli, affiancato per l’occasione da Martina Zanfi miss Modena e miss Social 2022. Poco prima della mezzanotte è avvenuta la proclamazione della prima prefinalista nazionale per l’Emilia-Romagna, la studentessa 20enne di Anzola dell’Emilia (Bo) Sara Paioli, arrivata alle regionali con la fascia di miss Miluna Bologna, eletta miss Balsamico 2023. La nuova miss Modena è Greta Remorgida 18enne di Modena,studentessa con l’aspirazione di diventare indossatrice, incoronata da Miss Modena 2022 Martina Zanfi.