Gruppo alimentare in continua crescita

La storia di ‘Fini’ ha inizio nel 1912 in una piccola bottega nel cuore di Modena, aperta da Telesforo Fini in Corso Canalchiaro, a due passi dal Duomo. Il Gruppo Fini comprende ‘Fini’, il marchio di pasta fresca ripiena, e ‘Le Conserve della Nonna’. Nel 2023 il fatturato globale è stato in crescita rispetto al 2022 (57,23 milioni di euro). La quota di export è del 21% per ‘Le Conserve della Nonna’ e 10% ‘Fini’; i principali mercati esteri sono Nord Europa, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Canada, Australia, Giappone. Ogni anno sono lavorati oltre 170.000 quintali di pomodoro e prodotti oltre 32 milioni vasetti/bottiglie, e oltre 19 milioni, pari a circa 5.500 tonnellate, di confezioni di tortellini e ravioli.