Guida in stato di ebbrezza, due patenti ritirate

Oltre 80 conducenti controllati e due patenti ritirate, ma anche un veicolo che non si ferma all’alt della Polizia locale e un altro che, alla vista degli operatori, lascia l’auto sulla pista ciclabile e si allontana in tutta fretta.

È il bilancio della serata di controlli contro la guida in stato di ebbrezza svolti dalla Polizia locale di Modena nel week end, ed esattamente nella notte tra il 21 e il 22 marzo. Le pattuglie hanno fermato i veicoli di passaggio inizialmente in via Barozzi 20, dove il pretest qualitativo per l’assunzione di sostanze alcoliche ha riguardato 65 conducenti. Tre sono stati riscontrati positivi e sottoposti quindi al controllo quantitativo con etilometro, da cui un uomo, un 45enne di nazionalità italiana alla guida di un’automobile Audi A4, è risultato avere un tasso alcolico tra 0,8 e 1,5 corrispondente quindi alla seconda fascia di gravità. Per lui è quindi scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia all’Autorità giudiziaria che deciderà in quale misura applicare la sospensione della patente, la pena pecuniaria e eventuali pene accessorie considerato l’orario notturno dell’infrazione commessa.

Un altro conducente, provenendo da via Emilia Ovest, ha imboccato via J. Barozzi e alla vista del posto di controllo della Polizia locale ha immediatamente arrestato il veicolo lasciandolo parcheggiato tra lo stallo disabili e la pista ciclabile, intralciando quindi entrambi. Si è quindi affrettato a chiudere l’auto allontanandosi e all’agente della Polizia locale che gli si è avvicinata chiedendogli di spostare il veicolo, senza girarsi ma con passo spedito, ha risposto che sarebbe solo andato a prendere le sigarette. Il conducente, invece, non è più tornato e la Polizia locale ha dovuto quindi chiamare il carro attrezzi per liberare il passaggio elevando un verbale per l’infrazione e la rimozione.

Il posto di controllo della Polizia locale si è poi spostato su via Emilia Ovest, dove il conducente di un’autovettura Fiat Panda in uscita dalla tangenziale Mistral, ha tentato di eludere i controlli spostandosi completamente sull’altra carreggiata di marcia e quindi andando completamente contromano a forte velocità. Gli agenti non sono riusciti a raggiungerlo, ma al proprietario dell’auto saranno notificati i verbali elevati per guida contromano ed eccesso di velocità per complessivi 254 euro, oltre che per non essersi fermato all’alt, un’infrazione che comporta una sanzione i cui importi saranno stabiliti dal Prefetto e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Allo stesso posto di controllo sono stati invece fermati altri 17 veicoli. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al pretest qualitativo, di cui dei due risultati positivi e sottoposti ad alcoltest, da cui un 28enne residente in altra provincia, alla guida di una Volkswagen Golf, aveva un tasso alcolico che lo ha collocato nella fascia di media gravità individuata dalle normative.