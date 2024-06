Henrique, la ‘saudade’ lo riporta a casa. La prossima stagione sarà al Cruzeiro

Aveva salutato il Sassuolo con un ‘a presto’ cui avevano creduto in pochi. Poi aveva fatto capire, aprendo all’addio, che gli sarebbe piaciuto restare in Italia, o almeno in Europa, ma non è stato accontentato, Matheus Henrique, centrocampista brasiliano arrivato in neroverde nel 2021. Torna infatti in Brasile, complice la cessione che il Sassuolo, che lo aveva contrattualizzato fino al 2026 dopo averlo prelevato, tre stagioni fa, dal Gremio a titolo definitivo per una cifra che si attestava, si disse allora, tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Numeri non ufficiali, come del resto non sono ufficiali nemmeno gli introiti (8,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita) che il Sassuolo incasserà dalla sua prima cessione ‘illustre’. Gli altri addii consumatisi in casa neroverde, infatti, erano figli di formule (prestito) che hanno riaccompagnato al mittente, e senza troppi rimpianti, i vari Castllejo, Viti, Pedersen, Kumbulla, mentre quella di Henrique è tutt’altra operazione, anche quanto a corrispettivo incassato.

Finisce, l’avventura ‘italiana’ del brasiliano classe 1997, dopo tre stagioni, 89 presenze, 5 assist e 6 gol, quattro dei quali a quelle big (2 al Milan, uno alla Roma, uno all’Inter) di fronte alle quali spesso e volentieri ha indossato i panni del guastafeste. Altri tempi: la stagione scorsa, cominciata benissimo anche per il centrocampista brasiliano, lo ha visto invece coinvolto nell’avvitarsi dei neroverdi su loro stessi – l’errore che costò la sconfitta subita al Verona il più marchiano, ma non l’unico – e consegnarsi, nella parte finale della stagione, ad un rendimento lontanissimo dagli standard cui Henrique aveva abituato i neroverdi nel corso delle sue prime due stagioni a Sassuolo, che lo avevano visto mettere in mostra doti di palleggio e inserimento non comuni. Da domani al servizio del Cruzeiro. Superfluo aggiungere che la sua partenza libera una ‘casella’, nel Sassuolo di domani, sulla quale con tutta probabilità andranno a sistemarsi Lipani o Boloca. Ammesso quest’ultimo resti….

Stefano Fogliani