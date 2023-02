"Ho ancora problemi di salute, mi servono altri mesi di riposo"

Ci vorranno ancora diversi mesi prima che il sindaco di Castelvetro, Fabio Franceschini, colpito a fine ottobre da un problema cardiocircolatorio che lo ha costretto a un ricovero di diversi giorni in ospedale, torni al lavoro in municipio. I medici gli hanno infatti consigliato un ulteriore periodo di riposo. Tuttavia, ciò non gli sta impedendo di continuare a tenersi informato costantemente sulla gestione della macchina comunale e, soprattutto, di comunicare con i cittadini. Ieri, infatti, ha scritto una lettera indirizzata ai castelvetresi, oltre che al vicesindaco, al segretario comunale e ai consiglieri comunali, dove aggiorna tutti sul suo stato di salute. "Care cittadine e cari cittadini - scrive Franceschini nella sua missiva - come sapete, recentemente problemi di salute mi hanno impedito di essere personalmente presente nella nostra casa comunale. Una inattesa complicanza mi impedisce di riprendere appieno il lavoro alla fine di questo mese, come auspicavo. Mi occorre un ulteriore periodo di riposo e convalescenza, che si protrarrà per altri sette od otto mesi". Il sindaco, nella medesima missiva, aggiunge inoltre che si terrà in contatto con la vicesindaca Giorgia Mezzacqui e con gli altri assessori della Giunta comunale, che ringrazia "per la loro preziosa attività" e con i quali continuerà "ad operare, sia pure a distanza".

La lettera si conclude con la ferma intenzione, seppure rimandata dall’ulteriore periodo di convalescenza, di rientrare nella piena operatività delle sue funzioni: "Sono dispiaciuto - conclude Franceschini - ma certo di poter riprendere in piena salute la mia attività e di onorare la carica che la Vostra fiducia mi ha conferito. Ringrazio i tanti cittadini che mi hanno dimostrato la loro vicinanza e sono certo della Vostra comprensione e sostegno". Ancora per diversi mesi, quindi, come prevede la normativa, le veci del sindaco saranno ricoperte dalla vicesindaca, Giorgia Mezzacqui, che appunto fin dallo scorso ottobre ha preso in mano le redini della macchina comunale, sostituendo il primo cittadino in tutte le sue funzioni.

m. ped.