Il Baluardo diventa un ristorante specializzato in carne

C’è una novità particolarmente ghiotta al Baluardo della Cittadella di Modena, in piazza Giovani di Tien An Men. Dopo un cantiere di sei mesi per ristrutturare completamente il locale preesistente, ha infatti aperto da un paio di mesi Rare Beyond Steak, ristorante e lounge bar specializzato in piatti di carne. Lunedì, poi, i nuovi gestori (le mura sono invece di proprietà comunale) hanno presentato il ristorante alle autorità cittadine e ai fornitori. E’ intervenuta tra gli altri, per l’occasione, l’assessora alle politiche economiche Ludovica Carla Ferrari. Dietro a questo progetto, tutto made in Modena ma con obiettivi che vanno ben oltre la provincia, c’è una cordata di imprenditori ed esperti nel mondo della ristorazione. La quota di maggioranza – il 70% – è infatti detenuta dalla Marco Polo FoodEx, società specializzata in commercializzazione di carni costituita da Andrea Rubbiani, Simone Borri e Stefano Bertozzi. Il restante 30% è suddiviso tra altri tre soci, già con esperienze a vario titolo nel food e nella ristorazione: Giorgio Mattioli, Simone Zacchi e Milco Maccaferri.

"Abbiamo cominciato a coltivare questa idea già alcuni anni fa – spiega Borri – poi due anni fa è partito il progetto e, dopo il cantiere iniziato la scorsa estate, da inizio dicembre 2023 abbiamo aperto. In Rare abbiamo integrato tutto quello che nel corso degli anni ci ha sorpreso, emozionato, confortato. Attraverso l’utilizzo di ingredienti, tecniche, ricette e materiali provenienti da tutto il mondo uniamo diverse culture e tradizioni, dal Sud America al lontano Oriente". "Rare – aggiunge Rubbiani – riprende direttamente il termine inglese che definisce la migliore cottura della carne. Non è un caso, perché la nostra intenzione è quella di proporci come un ristorante dove degustare un’ampia scelta di carni di qualità di diverse provenienze, declinati in un’ampia proposta di diversi tagli, dai più classici ai meno conosciuti, anche per promuovere un consumo più sostenibile. Detto ciò, abbiamo voluto creare un modello replicabile a livello di gestione e organizzazione, nell’ottica di un’eventuale espansione futura". Oggi all’interno di Rare lavorano una dozzina di persone, tra dipendenti e collaboratori. Il locale ospita fino a 100 coperti ed è aperto tutti i giorni dalle 19 alle 24, tranne il martedì. Presente anche una sala riservata da 12 – 14 posti per cene aziendali .

Marco Pederzoli