Il centrosinistra sceglie Gargano: "E’ il più adatto per Castelfranco"

Ora è ufficiale: sarà Giovanni Gargano, attuale primo cittadino di Castelfranco Emilia, il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. La conferma è arrivata ieri dal Partito Democratico, che in una nota dichiara: "Gargano rappresenta la figura adatta a guidare le importanti trasformazioni che la città sta vivendo, facendo sintesi delle diverse esperienze delle varie forze che lo sostengono per trasformarle in un enorme valore aggiunto". Poi, ancora il Pd aggiunge: "Dopo settimane di confronto, ascolto e discussione nasce la nuova coalizione di centrosinistra, progressista e riformista a Castelfranco Emilia che vedrà, oltre al Partito Democratico e alla lista ‘Idee in comune’, la partecipazione del Movimento 5 stelle e della lista ‘Castelfranco Futura’ (che raccoglie l’impegno di Azione, Partito socialista e Italia del futuro) a sostegno dell’attuale sindaco Giovanni Gargano. Le ultime settimane sono servite a promuovere e organizzare un ampio confronto, sia interno ai partiti e ai movimenti sia con tanti mondi della comunità, coinvolgendo di centinaia di soggetti e associazioni, con l’obiettivo di riflettere e analizzare l’operato politico e amministrativo di questi anni e ripartire con una proposta politica nuova e all’altezza del futuro che Castelfranco Emilia merita".

I membri della neo coalizione hanno commentato: "Vogliamo lavorare perché le nuove scelte di pianificazione urbanistica mettano al centro il territorio, l’ambiente e la qualità della vita. Ci concentreremo sulle politiche per la casa e il lavoro, su politiche giovanili strutturate per ogni fascia d’età partendo dallo sport e dalla cultura, sulla partecipazione civica nonché sull’attenzione a 360° alle ‘sicurezze’ e tutele, di varia natura, ma tutte necessarie per i nostri cittadini, a partire dalla salute".

Marco Pederzoli