"Garantire salari minimi ai dipendenti per ottenere appalti comunali"

D’ora in poi, le ditte che lavoreranno ad appalti comunali, dovranno potere dimostrare di riconoscere ai propri dipendenti un salario minimo orario. Lo ha stabilito un’apposita delibera approvata in consiglio. A presentare la proposta è stato il gruppo di maggioranza Insieme per San Cesario, che con il suo capogruppo Lorenzo Melli commenta: "Non stiamo inventando nulla. Altri comuni, in Italia e pure nella nostra provincia, hanno già adottato misure simili. Ma crediamo sia un passo importante per contrastare il fenomeno del lavoro povero, che costringe molte famiglie, pur lavorando, a vivere in condizioni di difficoltà. La nostra proposta non è solo un atto di indirizzo, ma impegna l’Amministrazione ad introdurre, nei futuri appalti comunali, l’obbligo per le aziende affidatarie di riconoscere ai propri lavoratori un salario minimo orario. Siamo un piccolo Comune, ma crediamo che ogni ente debba assumersi la responsabilità di fare la propria parte".

m. ped.