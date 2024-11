Il Comune si ’trasferisce’ nella sede di via Matteotti

Il Comune di Bastiglia ricorda alla cittadinanza che, in vista dell’inizio dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della sede storica del Municipio, gli Uffici comunali saranno temporaneamente trasferiti nei container attrezzati in via Matteotti 3/a, in un’area distante circa cento metri (ex cortile di Aipo).

Ad oggi il trasloco degli arredi più ingombranti è terminato, mentre sono in corso nell’area di via Matteotti l’allacciamento delle utenze e il collegamento alla rete informatica.

L’insediamento nei container sarà completato nel giro di un paio di giorni, tra il 6 e il 7 novembre, con l’obiettivo di garantire la piena operatività degli uffici e l’apertura al pubblico tra venerdì 8 e lunedì 11 novembre.

Il Comune si impegna a svolgere tutte le operazioni di trasferimento cercando di limitare il più possibile i disagi per i cittadini, con particolare attenzione all’Ufficio Anagrafe e all’Ufficio Elettorale.

Si specifica inoltre che i numeri telefonici e gli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi comunali rimarranno invariati. Il trasferimento riguarda anche lo sportello Hera di Bastiglia dedicato alla consegna delle dotazioni Ambientali, che si sposterà nella nuova sede di via Matteotti 3/A.

Si comunica che, per permettere il trasloco della postazione, lo sportello rimarrà chiuso nella sola giornata di venerdì 8 novembre mentre sarà regolarmente attivo a partire dal 15 novembre nel solito orario (venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

Si ricorda che per la consegna dei kit per la raccolta differenziata i cittadini possono rivolgersi alla stazione ecologica di Bomporto in via Testa che è aperta al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Ma non solo.

Per agevolare l’accesso alla sede temporanea, sarà predisposta un’apposita segnaletica che guiderà i cittadini agli uffici provvisori di via Matteotti 3/a. Per ulteriori informazioni, o per qualsiasi esigenza, è sempre possibile contattare il centralino al numero 059 800 911.