Il Comune sostiene campagna ’Stop alle bombe sui civili’

Il Comune di Modena aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che, con lo slogan ’Stop alle bombe sui civili’, che si celebra sabato 1 febbraio. Per l’occasione sarà illuminata in blu la fontana del Graziosi in largo Garibaldi. La campagna è promossa dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra (informazioni: www.anvcg.it) e dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. La Giornata si celebra ogni anno il primo giorno di febbraio per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati. L’adesione è stata approvata dalla giunta, su proposta del sindaco Massimo Mezzetti.