Il cuore di Anc. Uova pasquali in Pediatria

La sezione di Modena dell’Associazione Nazionale Carabinieri - A.N.C., da sempre attiva nel promuovere i valori di solidarietà e vicinanza alla cittadinanza, ha donato uova pasquali con giochi di società ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria ed Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Modena. La delegazione era guidata dal colonnello Lorenzo Ceccarelli, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e da Giuseppe Patta, presidente della Sezione di Modena dell’A.N.C. Ad accoglierli c’erano Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria, Anna Rita De Biase della Pediatria, Maria Cifuni, coordinatrice infermieristica del reparto, Ivana Carri, Maestra dello Spazio Incontro del Comune di Modena, Maria Chiara Mori e Carmen Franzese della Scuola Ospedaliera G Grossi IC6 di Modena. "Questo gesto – afferma il presidente della sezione di Modena A.N.C. Car. (cong) Giuseppe Patta – nasce dalla volontà di offrire un sostegno concreto e giocoso ai bambini che si trovano ad affrontare, assieme alle loro famiglie, un momento molto delicato. La A.N.C da quest’anno è impegnata davanti ad alcuni istituti nell’aiutare gli studenti all’ingresso scolastico e non poteva non pensare ai bambini e ragazzi che sono ricoverati in ospedale".