Il fascino del primo violino. E di Beethoven

Talentuosa, affascinante, ammiratissima, Laura Marzadori, primo violino dell’orchestra del teatro alla Scala di Milano, sarà protagonista del nuovo concerto della stagione della Gioventù Musicale di Modena. Domani sera alle 20.30 all’auditorium Biagi (e non all’ex cine teatro Arena, come annunciato inizialmente), insieme al pianista Olaf John Laneri proseguirà il ciclo dedicato all’esecuzione delle dieci sonate per violino e pianoforte di Beethoven: verranno proposte le Sonate n. 6 e n. 7, oltre alla Sonata n. 3 op 45 di Grieg. Alle 18.30 la musicologa e divulgatrice Valentina Anzani, fondatrice di OperaMeet, introdurrà alla serata dialogando con i due musicisti, legati da un sodalizio artistico di lunga data. Fra la conferenza e il concerto sarà possibile partecipare a un buffet aperitivo con prodotti di eccellenza del territorio. Info, www.gmimodena.it