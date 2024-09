Il Festival della Fiaba ci mette l’anima. Quattro giorni tra mostre e laboratori

Una piuma bianca, simbolo della purezza, della soavità e della profondità dell’anima è l’opera realizzata dall’artista modenese Daniela Alfarano che rappresenta il tema dell’undicesima edizione del Festival della Fiaba, anche quest’anno in programma al Filatoio e nel quartiere adiacente al circolo culturale (Quartiere Tempio, a Modena) con un una giornata in più, da giovedì, il 5 settembre, a domenica, l’8. Tante le novità di questa edizione: dalle conferenze indagatrici dell’anima tra la vita e l’aldilà ai tarocchi e le sue tante interpretazioni; dal filo invisibile che ci lega ai nostri cari defunti fino alla scoperta dell’anima delle piante.

Poi ancora workshop, concerti e, ovviamente, i narratori pronti a raccontare le fiabe negli spazi del quartiere. Inoltre, anche quest’anno non manca lo spettacolo di punta del festival, concepito per un solo spettatore alla volta, ’Anima’, ideato da Nicoletta Giberti. Tra gli ospiti del festival Mario Ferraguti, Linda Rosaria Faggiano e i musicisti Nicholas Ciuferri e Daniele Celona. Infine, due nuovi spazi che si aggiungono ai luoghi del festival: Confesercenti Modena e Falegnameria Treeangoli. Il festival si rivolge esclusivamente a un pubblico adulto. Ad aprire il festival giovedì sera è la mostra di Daniela Alfarano curata da Andrea Losavio. L’appuntamento con la personale dell’artista è alle 19 presso il suggestivo spazio StArt60 di Marco e Luca Casartelli (la mostra sarà aperta per tutta la durata del festival e poi fino al 20 settembre). Si continua poi presso l’Auditorium Confesercenti Modena (che quest’anno ospiterà tutte le conferenze del festival) alle 20:30 con la conferenza ’Il Viaggio dell’eroe: un Bagatto alla scoperta del Mondo’ a cura di Alessandra Atti, Luca Baroncini e Simonetta Secchi dove, partendo dall’antico libro dei tarocchi, gli esperti esploreranno gli arcani maggiori. Un viaggio profondo ed emozionante. Tra le conferenze anche quella di Mario Ferraguti ’L’alfabeto delle anime. Piccola incursione nell’aldilà’ dove si indagherà il passaggio dell’anima nell’aldilà.