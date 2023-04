Il freddo non ferma la Via Crucis: migliaia in processione

Il maltempo non ha fermato la tradizionale Via Crucis Vivente di Frassinoro alla quale, nonostante il freddo anomalo e la pioggia con nevischio fino al tardo pomeriggio, hanno partecipato ieri sera migliaia di persone. Le stime della vigilia parlavano di 8mila visitatori e non sono mancati rappresentanti delle istituzioni, come il prefetto Alessandra Camporota, e della Diocesi, in particolare il vicario Giuliano Gazzetti, ma anche esponenti politici – tra cui Enrico Aimi e Michele Barcaiuolo – a testimonianza del fascino dell’evento (atteso da 4 anni) che si rinnova dal 1906 coinvolgendo l’intero paese. Una folla silenziosa e in preghiera ha sfilato davanti ai ’quadri’ delle 15 ’stazioni’ ricche di dettagli scenografici (oltre 500 persone coinvolte tra figuranti e tecnici). A rendere tutto suggestivo le centinaia di fiaccole che hanno illuminato il centro. Prima della processione che ha rievocato passione e morte di Gesù Cristo, una partecipata messa in Abbazia. L’evento è autofinanziato, organizzato dalle famiglie. "La Via Crucis Vivente – spiega don Luca Pazzaglia – è una tradizione che si tramanda di padre in figlio".