Il libro di Gregori tra lettura e recital

Carlo Gregori (foto), giornalista e scrittore modenese, presenta domani sera alle 21 in Auditorium Loria a Carpi, il libro ‘Ricordi di un cacciatore di zanzare’, pubblicato a maggio dalla Galleria Mazzoli di Modena.

Il testo, di genere comico, racconta la storia di un uomo ormai anziano con la voce roca e una passione per la grappa e le sigarette, un po’ filosofo e un po’ fanfarone, che racconta la sua vita di cacciatore di zanzare, lasciandosi andare ai ricordi delle sue più belle avventure e dispensando consigli infallibili contro l’animale più odiato dall’uomo. La presentazione è accompagnata da un recital-reading tratto dal libro per voce e musica di Tommy Togni. L’evento rientra nella rassegna ‘Il Gusto delle storie - A tu per tu con gli autori’ promossa dalla Biblioteca Loria in collaborazione con le librerie di Carpi La Fenice e Mondadori Bookstore e che vede protagonisti scrittori del territorio. Gregori non è nuovo al genere comico: di recente ha pubblicato ‘La Donna Orgasmo e altri 33 racconti’: 34 racconti, scritti in 12 anni.

m.s.c.