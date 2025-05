Il Maggio Fioranese entra nel vivo. Musica, divertimento e buon cibo

Il Maggio Fioranese entra nel vivo con tantissimi appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. A cominciare dai mercatini ‘Tipico’ e ‘Zampettando’ allestiti lungo via Vittorio Veneto dalle 18 di oggi alle 22 di domani, per proseguire con altro. Stasera alle 21, infatti, suonano i Rats in piazza Menotti, mentre nel giardino di Villa Cuoghi si balla con il ‘Quartiere latino’ allestito da Fusion Dance Academy di Sassuolo. Domani, invece, dalle ore 9.30, in piazza Menotti, arriva la 1° Festa del Busilen, il bensone fioranese, donato dal Panificio Al Funer, che potrà essere acquistato presso lo stand degli ‘Amici per la vita’ con incasso devoluto alla realizzazione dell’hospice ‘Casa Giuly’. Nell’ambito della festa la gara gastronomica ‘M’inzuppo’: chi vuole può consegnare il proprio bensone dalle 10 alle 14 sempre in piazza Ciro Menotti e dalle 15,30 la giuria – cui fa parte lo chef stellato Mattia Trabetti del ristorante Alto – giudicherà i migliori. Alle 17, al Centro culturale di Via Vittorio Veneto, ‘A spasso nell’opera’ con Gen Llukaci al violino e Alessandro Di Marco al pianoforte e alle 21 (piazza Menotti) ‘Una Festa’, serata giovani by Luke e Pole, chiude il week end.

s.f.