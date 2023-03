"Il Modena calcio un modello da seguire"

Visitare lo stadio ’A. Braglia’ e incontrare calciatori e staff della società sportiva Modena FC è stata l’esperienza più significativa della nostra prima media. Vedere i giocatori allenarsi, visitare lo stadio vuoto e attraversare gli spalti, cantare i cori in curva, sono solo alcune delle emozioni che abbiamo provato la settimana scorsa. Molti di noi giocano a calcio, moltissimi lo seguono, ma dopo questa giornata possiamo dire che tutti abbiamo iniziato a tifare Modena! Quando abbiamo iniziato ad organizzare la visita e a programmare l’intervista, le nostre aspettative non erano molto alte. Pensavamo di trovare una squadra che ci avrebbe guardato con freddezza, come chi viene ’disturbato’ in un momento di lavoro da un gruppo di ragazzini delle medie. Ebbene, ci siamo ricreduti! Abbiamo trovato persone calorose, che ci hanno accolto con gentilezza e si sono mostrate gentili e disponibili con tutti noi. I giocatori, nonostante il duro allenamento, si sono messi a disposizione per fare foto e autografi. In particolare il centrocampista Luca Magnini è stato molto paziente e ha risposto in modo dettagliato a tutte le nostre domande. Questo ci ha permesso di conoscere meglio, non solo l’ambiente del Modena in particolare, ma anche di rivalutare il mondo del calcio...