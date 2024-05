Il Sassuolo regola la Fiorentina per 3 a 1 e si guadagna un posto nei playoff scudetto

Sassuolo

3

Fiorentina

1

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Di Bitonto, Kumi (17’ s.t. Pigati), Russo, Leone, Knezovic, Bruno (40’ s.t. Ravaioli), Minta (73’ Baldari), Falasca (28’ s.t. Parlato). All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Rovatti, Neophytou, Cardascio, Corradini, Negri)

FIORENTINA: Leonardelli, Baroncelli, Biagetti, Presta (32’ s.t. Vigiani), Vitolo (17’ s.t. Harder), Sene (44’ s.t. Spaggiari), Romani (32’ s.t. Braschi), Rubino, Fortini, Ievoli (44’ s.t. Deli), Caprini. All. Galloppa (Dolfi, Scuderi, Denes, Maggini, Kouadio, Ofoma)

Arbitro: Sig. Di Loreto di Terni (Tini Brunozzi, Lauri)

Reti: 4’ p.t. Bruno, 32’ p.t. Caprini, 4’ s.t. Russo, 21’ s.t. Cinquegrano

Note: ammoniti Presta, Bruno, Vigiani, Russo.

Concede il bis, la Primavera di Emiliano Bigica. E, dopo la storica ‘prima volta’ della stagione scorsa, si regala un altro posto ai playoff scudetto, che si giocherà nelle prossime settimane. A garantirlo al Sassuolo la vittoria ottenuto meritatamente contro la Fiorentina, un risultato positivo che blinda i neroverdi con un turno di anticipo rispetto alla fine della stagione. Al Ricci finisce con un 3-1 che esalta le ‘stelline’ del Sassuolo (Bruno che apre le marcature, Russo che riporta avanti i padroni di casa dopo il pari della Viola) e più in generale una squadra in grado di far valere quella solidità che la Fiorentina, in gara giusto per il primo terzo di match quando ricuce la prima fuga della squadra di Bigica, non ha né dimostra nella ripresa, che i neroverdi volgono a loro favore con la dovuta attenzione e la giusta concretezza mandando in gol anche Cinquegrano per un 3-1 che vale una sentenza.