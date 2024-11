"Il sistema attuale funziona bene"

"Da noi funziona bene il porta a porta per carta e plastica, abitando in una zona con poche case – riavvolge il nastro il cittadino, Marco Francia – il metodo, a mio parere personale, è ottimale e gestito bene, ma capisco che quando si parli di palazzoni o condomini molto grandi e densamente popolati la faccenda cambi notevolmente. Ci adatteremo anche a questa nuova soluzione, che si parli di cassonetti, carrellati o porta porta la cosa che fa la differenza è il senso civico delle persone, senza di quello ogni metodo risulta insufficiente". Anche per Francia, infatti, ciò che può realmente aiutare la città a rimanere pulita "è il buonsenso dei residenti – conclude – e questo aspetto non va mai dimenticato".