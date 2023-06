’Il suono nella Bellezza’ è un inno ad archi e violoncello

L’orchestra ’I Musici di Parma’ sarà protagonista oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Francesco, per il secondo appuntamento della rassegna ‘Il suono nella Bellezza’, ideata in collaborazione con l’associazione Modena Musica Sacra.

Nel concerto (a ingresso libero) l’orchestra sarà guidata dagli studenti del corso di direzione d’orchestra del maestro Daniele Agiman, nell’ambito dell’Accademia di alto perfezionamento della Fondazione I Musici di Parma, rivolta a giovani musicisti italiani e stranieri.

Verranno eseguiti capolavori del classicismo: il Concerto n. 2 per violoncello e orchestra in re maggiore di Haydn (solista Giacomo Cardelli nella foto, brillante violoncellista che si sta perfezionando presso il Mozarteum di Salisburgo), poi il Divertimento per archi in fa maggiore K138 e la Sinfonia 36 in do maggiore K4425 (Sinfonia Linz) di Mozart.

Il concerto verrà introdotto proprio dal maestro Agiman.