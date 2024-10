Il Torrione si illumina di rosa: "La prevenzione al centro"

Il Torrione medievale di Castelnuovo Rangone torna a illuminarsi di rosa per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e dell’adesione agli screening per la diagnosi precoce. L’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica, entra così nel vivo a Castelnuovo con una doppia iniziativa nel segno dello sport e dei sani stili di vita. Questo sabato partirà alle 15 dalla Casa del Cigno presso il lago del parco Rio Gamberi la camminata metabolica, promossa da Sinapsi Sportiva in collaborazione con l’associazione ’Movimento è Salute’. L’iniziativa sarà introdotta dall’intervento di Cecilia Zurlo, cinesiologa del Servizio Medicina dello Sport del’Ausl di Modena, dal titolo "Camminare fa bene: cenni sui benefici dell’attività motoria praticata con regolarità". Al termine della camminata, piccolo rinfresco offerto da Artèria al chiosco del parco Rio Gamberi. Nella giornata di domenica, invee, il chiosco del Parco Rio Gamberi ospiterà dalle 9 una sessione di pilates con Kan Train e, a seguire, dalle 10.15 una di yoga con Federica, e a seguire un piccolo rinfresco offerto da Artèria (in caso di maltempo l’iniziativa si terrà in Sala delle Mura).

Le iniziative sono promosse dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’associazione Movimento è Salute, in adesione al progetto "Nastro Rosa" di Airc e Lilt.

Iniziative importante, quindi, per accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione e riunire insieme, così, la comunità.