"Imu e Irpef, nuovi aumenti in arrivo"

C’è soddisfazione nelle fila che sostengono la sindaca Marika Menozzi per la approvazione nei termini di legge del bilancio comunale di previsione 2025-27, ma la sorpresa – denunciata dal voto contrario della minoranza di centrodestra "Noi per Concordia" – è che a farne le spese saranno i cittadini che si vedranno aumentata Irpef, Imu e rette dei servizi. "Quella approvata è una manovra attenta e meticolosa – commenta la sindaca Menozzi – che riesce a far quadrare un bilancio complicato agendo sulla leva fiscale, riuscendo tuttavia a mantenere intatti sia la qualità dei servizi che gli investimenti e le progettualità rivolte al futuro". Ma, solleva interrogativi la decisione di modificare il metodo di calcolo dell’addizionale comunale (Irpef) che elimina la progressività. "Prima – spiega il capogruppo di minoranza Riccardo Zanini – si pagava un’aliquota in base agli scaglioni di reddito, ora tutti dai 10.000 euro in su di reddito saranno chiamati a pagare la percentuale dello 0,8%. A nostro parere la logica della progressività andava in ogni caso mantenuta". Aumenti "non piccoli" – denuncia Zanini – anche per l’Imu della casa. La spesa in parte corrente prevista per il 2025 è di 6.268.000 euro, determinata per oltre 2.600.000 euro da educazione, scuola, politiche sociali e famiglia, 300.000 euro per la sicurezza pubblica, oltre 500.000 euro per cultura, sport, associazionismo, politiche giovanili, 430.000 euro per la gestione del patrimonio e manutenzioni. Conforta la riduzione dell’indebitamento comunale, oggi attestato a 602.000 euro. Sul piano degli investimenti, il 2025 sarà un anno decisivo per la conclusione di alcuni importanti cantieri avviati per un importo lavori complessivo di 13 milioni di euro. Palazzo Corbelli (fine 2025-inizio 2026), storica sede del Municipio, tornerà a ospitare gli uffici comunali con il nuovo museo multimediale. Si procederà con la riqualificazione di Piazza Roma e la ciclabile Concordia-Vallalta. Sempre nel corso del 2025 si concluderanno i cantieri di altri enti sul territorio di Concordia: la Ciclovia del Sole e il ponte ciclopedonale Concordia-San Giovanni, la manutenzione straordinaria del Ponte sul Secchia, il completamento della caserma dei Carabinieri, il recupero post sisma dell’ex padiglione Muratori (ex ospedale) di proprietà di Ausl, le micro-residenze per disabili di Asp, la realizzazione dell’illuminazione della ciclabile per Fossa. Assicurato dalla sindaca un impegno a lavorare anche su progetti di sicurezza urbana integrata.

Alberto Greco