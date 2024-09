In campo con i Vipers: "Era un ottimo atleta e un ragazzo gentilissimo"

"La mia famiglia", scriveva postandosi su Instagram con i compagni di squadra. E poi le canzoni, quelle dei rapper Shiva e Sfera Ebbasta, cantate a squarciagola con gli amici o quelle di Lazza, che intonava con le compagne di scuola. "Era un ragazzo gentilissimo, di quelli che ancora sono abituati a dire buongiorno. Di quelli che sono sempre gentili e disponibili con tutti, una rarità". E’ così che Angelo Piccolella, dirigente dei Vipers Modena, ricorda Fallou Sall, lo studente 16enne ammazzato con una coltellata in pieno petto da un coetaneo mercoledì sera, a Bologna. Il 16enne, infatti, aveva indossato i colori dei Vipers Modena nello scorso Campionato U18.

"I Vipers Modena apprendono con sgomento della tragica scomparsa di Fallou Sall – scrivono i compagni di Squadra postando le foto di una partita al campo Magotti di Marzaglia. Fallaou Sall era un giovane e promettente atleta dei Doves Bologna che, con passione, lealtà e grande spirito di squadra aveva indossato la nostra maglia. Colpiti profondamente, ci uniamo al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi amici". "Lo ricordo sempre gentilissimo – continua il dirigente Piccolella, sconvolto nell’apprendere del terribile omicidio. Aveva una gentilezza fuori dal comune per quell’età. Era sempre carino e disponibile con tutti e siamo sconvolti per quanto accaduto, la notizia ci ha fatto male. In questi giorni Fallou si era sentito con i Doves perchè avrebbe dovuto riprendere a giocare: lo scorso anno, nell’ambito della collaborazione, aveva giocato negli under 18 a Modena: sicuramente in questo sport avrebbe potuto crescere: era un ottimo atleta e un ragazzo d’oro".

Il 16enne era un appassionato di football americano e su Instagram sono numerose le foto postate dal giovane la scorsa stagione sportiva. Scatti ‘intrisi’ di orgoglio ma anche di amore per quelle squadre che reputava ormai famiglie. E oggi quelle ‘famiglie’, alle 15, si sono date appuntamento nel luogo dell’agghiacciante delitto per portare fiori e per ricordare insieme il 16enne. "Ci sarò anche io e porterò una maglietta dei Vipers – conclude Piccolella – la sua divisa la consegneremo alla mamma. E’ una cosa straziante, era davvero una bella anima". Ciò che oggi resta di lui, di un ragazzo pieno di sogni è un emozionante filmato in cui i Vipers festeggiano la vittoria e che si chiude con il grande sorriso di Fallou Sall che grida, entusiasta: "Dai ragazzi che siamo ai Play off".

Luca Aldrovandi, presidente della squadra Doves Bologna racconta: ‘Era entrato nella nostra squadra a settembre dello scorso anno grazie ad un progetto di reclutamento che facciamo con i nostri istruttori negli istituti tecnici soprattutto. Ha giocato con noi il campionato Under 18 di Football americano in autunno e poi in primavera quello senza contatto fisico. Un ragazzo solare, sempre sorridente, educatissimo. Un gran bel ragazzo, estremamente estroverso e si è trovato benissimo con tutti i ragazzi. Niente che potesse far presagire – conclude Aldrovandi – un epilogo così terribile come quello che c’è stato. Non conosciamo le sue amicizie al di fuori della squadra ma quello che abbiamo potuto vedere all’interno della squadra è che era un ottimo atleta, estremamente carino con tutti, amico di tutto e davvero solare. Siamo sconvolti per quanto accaduto e siamo vicini alla famiglia. Rispettiamo il loro dolore, terribile. Quanto accaduto è veramente una tragedia".