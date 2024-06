In fiamme il tetto di un’abitazione

Oltre venti pompieri sono stati impegnati ieri pomeriggio, per quasi tre ore, nell’operazione di spegnimento di un incendio a Finale Emilia. Erano circa le 17.20 quando, in una abitazione situata in via Canalazzo Cascinetta, sono divampate le fiamme. Il rogo ha avuto origine dal tetto, in legno, e si sono propagate rapidamente. All’origine dell’incendio potrebbe esserci un intervento di manutenzione al tetto, finalizzato all’impermeabilizzazione dello stesso con l’utilizzo di carta catramata. Per cause in corso di accertamento, è divampato un rogo che ha messo in allarme la famiglia che abita nell’immobile. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco volontari di Finale Emilia, Mirandola e dal ferrarese, ossia da Bondeno, che si sono sommati ai permanenti di Cento, San Felice. Alcuni mezzi di supporto, tra cui l’autoscala, sono giunti dalla sede centrale di Modena. Dopo lo spegnimento delle fiamme, mediante l’uso degli schiumogeni, i pompieri hanno provveduto alle opere di bonifica e di messa in sicurezza dell’abitazione. In merito all’agibilità della casa, ieri sera tardi erano ancora in corso di valutazione; in ogni caso l’inagibilità dovrebbe riguardare solo una parte dell’immobile.

m.s.c.