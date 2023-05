In gita a Roma: tre giorni memorabili

Tutte le strade portano a Roma e anche noi del Sacro Cuore di Carpi, l’8, il 9 e il 10 di maggio, siamo andati nella capitale, per un’emozionante gita scolastica, a scopo ludico, ricreativo, didattico e culturale,

Il primo giorno, ci siamo recati alla Basilica di San Pietro, dove i nostri professori con un simpatico gioco, il cui scopo era quello di trovare opere famose e fare loro una foto, ci hanno portati in cima alla cupola. Passo dopo passo, scalino dopo scalino, arrivati in cima la vista era stupenda, si poteva vedere tutta la città laziale con il Colosseo, lo stadio Olimpico.

Da quell’altezza la vista era mozzafiato, tutti eravamo senza parole. Al pomeriggio ci siamo recati ai Musei Vaticani, dove si trovano opere stupende. Nella sala della Segnatura, si possono ammirare gli affreschi di Raffaello Sanzio come la preziosissima Scuola di Atene; mentre la Cappella Sistina custodisce alcuni dei lavori più celebri di Michelangelo Buonarroti: gli affreschi della volta e il Giudizio universale.

Forse non tutti sanno che il bioparco di Roma, presso Villa Borghese, a pochi passi dal centro, è il giardino zoologico più antico d’Italia. Lì abbiamo osservato molti animali tra cui: giraffe, tigri, elefanti, ippopotami, pinguini, foche, capibara…. Ascoltando interessati, le loro storie e caratteristiche, piacevolmente narrate dalle guide Elena e Tommaso che ci hanno accompagnati durante la visita. Ad esempio abbiamo appreso che, pur sembrando indifese, le giraffe si sanno proteggere benissimo con il loro collo lungo che adoperano come sciabola, anche se non riescono ad avere la meglio sui bracconieri. Proprio mentre stavamo per andarcene, due giraffe si sono scontrate e tutti abbiamo preso paura.

Voi vi sareste spaventati?

Nel pomeriggio abbiamo visitato il centro di Roma, Piazza del Popolo, di Spagna, Piazza Navona, la fontana di Trevi, Montecitorio e infine il Pantheon. Dove la nostra professoressa di tecnologia, Chiara D’Orazi, ci ha spiegato che per costruirlo i romani dovettero allargare le pareti laterali, per poter contenere la cupola e scaricare il peso a terra.

Il terzo e purtroppo ultimo giorno, abbiamo visitato i Fori Imperiali. La visita è stata guidata da Vincenza, disponibile e professionale, che ci ha spiegato nel dettaglio la storia di questo museo a cielo aperto da visitare almeno una volta nella vita.

Questa gita è stata veramente istruttiva per tutti i monumenti, piazze, fontane…. visitati. E per rafforzare i legami tra noi compagni. Noi come loro non vediamo l’ora che ci sia la prossima gita!!!

Daniele Cavazzuti

Giodano Quartarone

(Classe 2° media)