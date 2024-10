In mostra ’Stardust’, il clima che cambia

Il cambiamento climatico raccontato in parole, immagini e musica, per un sabato speciale organizzato dalla biblioteca comunale Giuseppe Pederiali di Finale Emilia che festeggia il decennale della nuova sede. L’iniziativa ruota attorno a ’Stardust’, il libro dell’autrice svedese Hanna Arnesen (edito da Orecchio Acerbo) che unisce poesia, arte, scienza e filosofia per parlare a ragazze, ragazzi e adulti. Tra illustrazioni evocative e linguaggio poetico ma anche grafici e informazioni scientifiche, il racconto della possibile estinzione dell’umanità prende forma in tre lettere: una rivolta alla Terra per ripensare alla storia e alle trasformazioni che ha vissuto, una al lettore per riflettere sui cambiamenti del presente, l’ultima per interrogarsi sul futuro. Le illustrazioni che arricchiscono il libro saranno esposte in biblioteca sino a fine ottobre, e verranno presentate domani alle 16.30 da Paolo Cesari, redattore di Orecchio Acerbo, e dalla narratrice, attrice e regista Alessia Canducci, che sarà poi protagonista dello spettacolo tratto dal libro, in scena alle 18.30 al Nuovo Cinema Corso, con le musiche eseguite dal vivo da Federico Squassabia e l’editing video di Giovanni Vincenti. Le iniziative sono a ingresso gratuito.

s.m.