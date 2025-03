In moto contro un trattore. Ferita una coppia di centauri

Stavano percorrendo la via Giardini Sud a Serramazzoni in sella alla moto quando, giunti in località Fondaccia sono finiti contro un trattore. A causa del violento impatto la coppia, un uomo di 50 anni ed una donna di 40 sono stati sbalzati sull’asfalto. L’ennesimo e grave incidente si è verificato ieri intorno alle 11.30 proprio su quel tratto di via Giardini particolarmente trafficato a causa della chiusura del ponte sulla Nuova Estense. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale ma quel che è certo è che la moto ha urtato il trattore all’altezza di una semicurva e i due centauri sono stati sbalzati contro il muro di cinta di un’abitazione. Immediati i soccorsi del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza. Sul campo adiacente la carreggiata è atterrato anche l’elisoccorso. I due feriti sono stati poi stabilizzati e trasferiti all’ospedale di Baggiovara, dove si trovano ricoverati con 40 giorni di prognosi: la 40enne nel reparto di ortopedia mentre il 50enne si trova ricoverato in medicina d’urgenza. Nonostante i seri traumi fortunatamente i motociclisti non corrono pericolo di vita. Sono ora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto: la strada è rimasta chiusa con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

v. r.